На острове Змеиный прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар — СМИ 20 июня, 10:02 Цей матеріал також доступний українською На Змеином прогремели десятки взрывов (Фото:radiosvoboda.org)

На острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар, сообщает Думская со ссылкой на источники.



В украинских пабликах жители Бессарабии писали о взрывах, которые было слышно, начиная 4:30, отмечает издание.

Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.

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Издание подчеркивает, что официально информация не подтверждена.

На прошлой неделе Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, который направлялся к острову Змеиный.

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