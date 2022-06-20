На острове Змеиный прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар — СМИ

20 июня, 10:02
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На Змеином прогремели десятки взрывов (Фото:radiosvoboda.org)

На Змеином прогремели десятки взрывов (Фото:radiosvoboda.org)

На острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар, сообщает Думская со ссылкой на источники.

В украинских пабликах жители Бессарабии писали о взрывах, которые было слышно, начиная 4:30, отмечает издание.

Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.

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Издание подчеркивает, что официально информация не подтверждена.

На прошлой неделе Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, который направлялся к острову Змеиный.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Пожар Взрыв Остров Змеиный

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