На острове Змеиный прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар — СМИ
На Змеином прогремели десятки взрывов (Фото:radiosvoboda.org)
На острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар, сообщает Думская со ссылкой на источники.
В украинских пабликах жители Бессарабии писали о взрывах, которые было слышно, начиная 4:30, отмечает издание.
Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.
Издание подчеркивает, что официально информация не подтверждена.
На прошлой неделе Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, который направлялся к острову Змеиный.
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