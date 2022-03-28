Часть украинских моряков из Змеиного погибли, часть обменяли — Зеленский

28 марта, 00:00
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24 февраля украинские власти сообщали, что российские войска захватили украинский остров Змеиный (Фото:Dmytro Shurkhalo/RadioSvoboda.Org (RFE/RL))

24 февраля украинские власти сообщали, что российские войска захватили украинский остров Змеиный (Фото:Dmytro Shurkhalo/RadioSvoboda.Org (RFE/RL))

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что часть украинских моряков из острова Змеиный погибли. Часть, взятых в плен, обменяли на русских военных.

Об этом он сказал в интервью российским журналистам.

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«Часть погибла. Часть была взята в плен. Все, кто был взят в плен, их поменяли – произошел обмен на пленных Российской Федерации. Россия вышла с этим предложением. Мы, не задумываясь, обменяли их. Вот и все. Погибшие они, честно говоря, герои. А выжившие — ребята, мы обменяли, и все», — сказал он.

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Накануне вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных украинских военных с острова Змеиный.

24 февраля украинские власти сообщали, что российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море. Отмечалось, что к нему подошли два русских военных корабля, крейсер Москва и патрульный корвет Василий Быков, и предложили находившимся на острове бойцам Измаильского пограничного отряда сдаться. Они отказались.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины Остров Змеиный

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