Удар по острову Змеиный: украинские военные могли впервые применить ракетные системы HIMARS — СМИ 20 июня, 15:20 Цей матеріал також доступний українською СМИ сообщили о больших потерях оккупантов на острове Змеиный (Фото:Maxar Technologies via Twitte)

В результате удара Вооруженных сил Украины по острову Змеиный было уничтожено большое количество российских оккупантов, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

Собеседники телеканала оценивают нанесенные оккупантам потери как большие.

Вероятно, украинские военные атаковали противника американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, пишет канал. Это может стать первым известным фактом применения ВСУ этих ракетных систем.

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При этом оккупанты остались на Змеином фактически в безвыходном положении, поскольку подкрепление будет бояться идти на остров по морю или воздуху.

Утром 20 июня в СМИ появилась информация, что острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар.

Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.

После этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по так называемым «вышкам Бойко», которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

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