Оккупанты покинули остров Змеиный после мощных ударов ВСУ 30 июня, 11:12 Оккупанты могли полностью покинуть остров Змеиный (Фото:Maxar Technologies)

Российские оккупанты полностью покинули территорию острова Змеиный после серии мощных ударов ВСУ по нему.

Информацию о возможном выводе российского гарнизона вначале распространило Оперативное командование Юг в Facebook, а затем подтвердило Министерство обороны РФ.

Как сообщили в командовании ЮГ, в течение ночи ракетные и артиллерийские подразделения продолжили наносить удары по острову Змеиный.

Видео дня

После этого оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров.

Сейчас Змеиный покрыт пожарами, раздаются взрывы. ОК Юг показало соответствующее фото.

Результаты ударов по острову Змеиный / Фото: ОК Юг / Facebook

Окончательные результаты операции доразведываются, подчеркнуло украинское командование.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак однозначно заявил, что «на Змеином россиян больше нет».

«ВСУ провели отличную операцию», — написал он в Twitter.

Позже Министерство обороны РФ официально подтвердило, что российские военные покинули остров Змеиный. Российское ведомство не признало, что оккупанты были вынуждены бежать из-за ударов ВСУ, а придумало отговорку о том, что это был «жест доброй воли».

20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, летевших в сторону Змеиного.

21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.

После этого спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.

В ночь на 28 июня украинские военные нанесли новый удар по российским оккупантам на острове Змеиный. После ударов террористические войска РФ не смогли подойти к острову, чтобы оказать помощь или подвезти какое-либо вооружение и живую силу.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.