Залужный показал, как оккупантов выгоняли с острова Змеиный — видео 30 июня, 13:14 Залужный показал удары по Змеиному, после которых оккупанты сбежали (Фото:Кадр видео Главнокомандующий ВС Украины)

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал видео ударов украинских военных по острову Змеиный, после которых оккупационные войска РФ были вынуждены сбежать.



«Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный», — написал Залужный в Facebook.

Он поблагодарил защитников Одесской области, «которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка».

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«Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы „Богдана“, сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения», — добавил Залужный.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров.

Сейчас Змеиный покрыт пожарами, раздаются взрывы.

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В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ.

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