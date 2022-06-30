«Все идет по плану?»: Подоляк высмеял бегство российских войск со Змеиного
Михаил Подоляк подчеркнул, что единственной причиной бегства россиян являются удары ВСУ (Фото:ОПУ)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял бегство российских военных с ранее захваченного ими острова Змеиный в Черном море, которое Кремль пытается преподнести как якобы «жест доброй воли».
По его словам, единственной причиной такого решение со стороны Минобороны РФ являются регулярные удары ВСУ, в результате которых оккупанты понесли большие потери в технике и живой силе.
«Все идет по плану? Вновь как „жест доброй воли“ российские войска бегут с острова Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того чтобы „влюбить“ Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Так что меньше слов — больше оружия, и скорее к миру без нацистской буквы Z…», — написал Подоляк у себя в Twitter.
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