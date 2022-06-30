«Все идет по плану?»: Подоляк высмеял бегство российских войск со Змеиного 30 июня, 13:31 Михаил Подоляк подчеркнул, что единственной причиной бегства россиян являются удары ВСУ (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял бегство российских военных с ранее захваченного ими острова Змеиный в Черном море, которое Кремль пытается преподнести как якобы «жест доброй воли».

По его словам, единственной причиной такого решение со стороны Минобороны РФ являются регулярные удары ВСУ, в результате которых оккупанты понесли большие потери в технике и живой силе.

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«Все идет по плану? Вновь как „жест доброй воли“ российские войска бегут с острова Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того чтобы „влюбить“ Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Так что меньше слов — больше оружия, и скорее к миру без нацистской буквы Z…», — написал Подоляк у себя в Twitter.

Все йде за планом? Знову як жест «доброї волі» російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб «закохати» Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022

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