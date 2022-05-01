Украинские защитники вновь атаковали оккупантов на острове Змеиный: 42 ликвидированных
Вновь уничтожена ЗРК Стрела-10 оккупантов (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)
Оперативное командование Юг сообщает, что украинские защитники вновь атаковали позиции оккупантов на захваченном острове Змеиный.
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Были уничтожены три зенитные установки и ЗРК Стрела-10 оккупантов.
«Также уничтожено машину связи — серверную с телекоммуникационным оборудованием. Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста», — сообщили в командовании.
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