Украинские военные атаковали позиции оккупантов на захваченном острове Змеиный
ЗРК Стрела-10 (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)
Оперативное командование Юг сообщило, что во вторник, 26 апреля, украинские военные атаковали вражеские позиции оккупантов на захваченном острове Змеиный.
Война России против Украины — главные события 26 апреля
Отмечается, что был атакован пункт управления, уничтожен зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.
Всего за сутки на данном направлении оккупанты потеряли 16 человек, один танк и четыре единицы автомобильной техники.
Кроме обстрелов Одесской области российские войска также пытались продвинуться в сторону Николаева, но были остановлены и отступили.
26 апреля в 12:36 россияне нанесли ракетный удар по мосту через лиман. Ранее мэр Белгорода-Днестровского сообщал, что движение будет возобновлено не сразу и предложил пользоваться объездным путем.
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