Украинские военные атаковали позиции оккупантов на захваченном острове Змеиный

27 апреля, 03:39
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ЗРК Стрела-10 (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

ЗРК Стрела-10 (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

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Оперативное командование Юг сообщило, что во вторник, 26 апреля, украинские военные атаковали вражеские позиции оккупантов на захваченном острове Змеиный.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Отмечается, что был атакован пункт управления, уничтожен зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.

Всего за сутки на данном направлении оккупанты потеряли 16 человек, один танк и четыре единицы автомобильной техники.

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Кроме обстрелов Одесской области российские войска также пытались продвинуться в сторону Николаева, но были остановлены и отступили.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1638107116541847/
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26 апреля в 12:36 россияне нанесли ракетный удар по мосту через лиман. Ранее мэр Белгорода-Днестровского сообщал, что движение будет возобновлено не сразу и предложил пользоваться объездным путем.

https://www.youtube.com/watch?v=dM6IL0e6iI0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война России против Украины Остров Змеиный

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