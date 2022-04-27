Украинские военные атаковали позиции оккупантов на захваченном острове Змеиный 27 апреля, 03:39 Цей матеріал також доступний українською ЗРК Стрела-10 (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

Оперативное командование Юг сообщило, что во вторник, 26 апреля, украинские военные атаковали вражеские позиции оккупантов на захваченном острове Змеиный.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Отмечается, что был атакован пункт управления, уничтожен зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.

Всего за сутки на данном направлении оккупанты потеряли 16 человек, один танк и четыре единицы автомобильной техники.

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Кроме обстрелов Одесской области российские войска также пытались продвинуться в сторону Николаева, но были остановлены и отступили.

26 апреля в 12:36 россияне нанесли ракетный удар по мосту через лиман. Ранее мэр Белгорода-Днестровского сообщал, что движение будет возобновлено не сразу и предложил пользоваться объездным путем.



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