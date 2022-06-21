Значительные потери у оккупантов: ОК Юг подтвердило данные об ударе по Змеиному
Украинские военные подтвердили данные об ударе по острову Змеиный (Фото:radiosvoboda.org)
Официально подтвердилась информация о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по острову Змеиный. Российские оккупанты понесли существенные потери.
Как сообщило Оперативное командование Юг на своей странице в Facebook, по Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения.
Островной гарнизон оккупантов понес значительные потери, подчеркнуло командование.
Военная операция продолжается.
Накануне в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.
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