Значительные потери у оккупантов: ОК Юг подтвердило данные об ударе по Змеиному

21 июня, 15:15
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Украинские военные подтвердили данные об ударе по острову Змеиный (Фото:radiosvoboda.org)

Украинские военные подтвердили данные об ударе по острову Змеиный (Фото:radiosvoboda.org)

Официально подтвердилась информация о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по острову Змеиный. Российские оккупанты понесли существенные потери.

Как сообщило Оперативное командование Юг на своей странице в Facebook, по Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения.

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Островной гарнизон оккупантов понес значительные потери, подчеркнуло командование.

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https://www.facebook.com/watch/?v=5644786742221692

Военная операция продолжается.

Накануне в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.

https://www.youtube.com/embed/hQiK-XnJWBM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черное море Война России против Украины Остров Змеиный

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