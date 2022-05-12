Стратегически важный пункт. Украина будет сражаться за остров Змеиный столько, сколько будет нужно — начальник ГУР 12 мая, 23:34 Цей матеріал також доступний українською Оператор Байрактара наносит удар по российскому катеру возле острова Змеиный, 7 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина продолжит сражаться за остров Змеиный.

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В эфире всеукраинского телемарафона Буданов объяснил, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.



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По словам Буданова, теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попробовать высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

«Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины… Остров Змеиный — это территория Украины, и мы будем ее деоккупировать и сражаться за нее столько, сколько нам будет нужно. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории „ПМР“, с которой они дальше могут атаковать западную часть Украины», — рассказал начальник ГУР.



7 мая возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна и ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского десанта.



26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием, затем — уничтожили еще два российских катера типа Раптор.



Остров Змеиный: Работа Байракторов по российским катерам и позициям оккупанта https://www.youtube.com/embed/VOzfJoC_H2E

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