Стратегически важный пункт. Украина будет сражаться за остров Змеиный столько, сколько будет нужно — начальник ГУР

12 мая, 23:34
Цей матеріал також доступний українською
Оператор Байрактара наносит удар по российскому катеру возле острова Змеиный, 7 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Оператор Байрактара наносит удар по российскому катеру возле острова Змеиный, 7 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина продолжит сражаться за остров Змеиный.

Война России против Украины — главные события 12 мая

В эфире всеукраинского телемарафона Буданов объяснил, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Видео дня
Читайте также:

Спутниковое фото острова Змеиный (Фото:CNN) «Конкурент Чернобаевке». Почему остров Змеиный превратился в место, где ВСУ постоянно уничтожают силы армии РФ — военный эксперт

По словам Буданова, теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попробовать высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

«Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины… Остров Змеиный — это территория Украины, и мы будем ее деоккупировать и сражаться за нее столько, сколько нам будет нужно. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории „ПМР“, с которой они дальше могут атаковать западную часть Украины», — рассказал начальник ГУР.

7 мая возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна и ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского десанта.

26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием, затем — уничтожили еще два российских катера типа Раптор.

Остров Змеиный: Работа Байракторов по российским катерам и позициям оккупанта

https://www.youtube.com/embed/VOzfJoC_H2E
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Черное море ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины Остров Змеиный

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X