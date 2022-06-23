На острове Змеиный ВСУ уничтожили еще один ЗРК Панцирь 23 июня, 03:37 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

На острове Змеиный продолжается военная операция по уничтожению сил и средств противника. ВСУ уничтожили еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Об этом сообщили в ОК Юг.



«Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1», — говорится в сообщении.

Видео дня

В преддверии спутниковых снимков Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.

20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, летевших в сторону Змеиного.

21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.

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