На острове Змеиный ВСУ уничтожили еще один ЗРК Панцирь

23 июня, 03:37
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

На острове Змеиный продолжается военная операция по уничтожению сил и средств противника. ВСУ уничтожили еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Об этом сообщили в ОК Юг.

«Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=1097101694549965

В преддверии спутниковых снимков Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.

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20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, летевших в сторону Змеиного.

21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины ЗРК Война России против Украины Остров Змеиный

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