На острове Змеиный ВСУ уничтожили еще один ЗРК Панцирь
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)
На острове Змеиный продолжается военная операция по уничтожению сил и средств противника. ВСУ уничтожили еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.
Об этом сообщили в ОК Юг.
«Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1», — говорится в сообщении.
В преддверии спутниковых снимков Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.
20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, летевших в сторону Змеиного.
21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.
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