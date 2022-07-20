147-й день войны — главное. Россия изменила цели вторжения, Украина получит еще четыре HIMARS, трое погибли в результате удара по Харькову 20 июля, 19:11 Мужчина держит за руку своего сына, погибшего в результате удара РФ по Харькову (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Среда, 20 июля — 147-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Новые цели войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия изменила цели войны против Украины. По его словам, теперь целью Кремля является не только захват Донецкой и Луганской областей, но также Херсонской и Запорожской и «ряда других территорий». Он не конкретизировал, о каких именно «других территориях» идет речь.

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«Сейчас география другая. Это далеко не только „ДНР“ и „ЛНР“, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал глава МИД России.



Лавров также вновь раз пригрозил Западу из-за поставок оружия Украине, в частности ракетных установок HIMARS. Он сказал, что война может еще больше расшириться, если ВСУ получат дальнобойное вооружение.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ и дальнобойная артиллерия научат Лаврова географии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал всех партнеров ужесточить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине. «Россияне хотят крови, а не переговоров», — подчеркнул он.



Удар РФ по Харькову

Утром российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова.



Погибли трое: 13-летний мальчик, а также мужчина и женщина, чей возраст не указан. Также получила ранение 72-летняя женщина.

Кроме того, В результате обстрела пострадала мечеть в Киевском районе.

Удар был нанесен из РСЗО Ураган.

Еще четыре HIMARS для Украины



Новый пакет военной помощи Украине будет включать еще четыре РСЗО HIMARS, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Общее их количество достигнет 16.

«На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS», — сказал Остин.

Благодаря HIMARS украинская армия смогла атаковать склады боеприпасов и военные базы РФ на оккупированных территориях.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, эти РЗСВ позволили стабилизировать ситуацию на фронте. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» точек российских войск.



ЕС одобрил седьмой пакет санкций против России



Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают:

запрет покупки русского золота,



новый экспортный контроль,

замораживание активов Сбербанка,

коснутся более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов.

Решение должно быть опубликовано 21 июля в официальном журнале ЕС.

Мураеву и Рабиновичу могут объявить подозрении

Экс-нардепу Евгению Мураеву и депутату от запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу объявят подозрения, заявил нардеп Алексей Гончаренко.

«Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураеву и Рабиновичу. Нужно быстрее, чтобы оба не смогли скрыться», — заявил Гончаренко.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что работа контрразведки «впечатляет» и можно будет услышать «громкие новости» относительно влиятельных лиц страны.

Международные кредиторы призвали дать Украине отсрочку по внешнему долгу

Группа международных кредиторов Украины согласилась предоставить Киеву отсрочку выплат по внешнему долгу с 1 августа 2022 года до конца 2023 года.

Они призвали всех других кредиторов поступить так же и выразили поддержку Украине, которая «защищает себя от необоснованной, неспровоцированной и незаконной агрессивной войны России».

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