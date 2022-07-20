«ВСУ уже близко». После подрыва Антоновского моста в Херсоне оккупанты могут остаться без путей для отступления

20 июля, 12:28
Антоновский мост (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram)

Антоновский мост (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram)

После подрыва Антоновского моста в Херсоне оккупанты могут остаться без путей для отступления, заявил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Реальность такова, что орки и им сочувствующие в Херсоне вскоре могут оказаться без снабжения и путей организованного отступления», — написал он в Telegram.

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Соболевский добавил, что «ВСУ уже близко».

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«Задумались и те немногие наши граждане, которые поторопились записаться на получение росийского паспорта. ВСУ близко, друзья», — написал он.

По его словам, Антоновским мостом без крайней необходимости лучше не пользоваться.

19 июля в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне прогремели взрывы. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что защитники Украины нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной возле моста, и что россияне растеряны из-за успешных действий ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Война России против Украины

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