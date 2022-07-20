США и союзники рассматривают возможность обучения украинских пилотов — генерал 20 июля, 15:02 F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

США и их союзники рассматривают возможность тренировок украинских военно-воздушных сил, сообщил Reuters начальник штаба ВВС, генерал Чарльз Браун.

Комментарии Брауна прозвучали через несколько дней после того, как в Палате представителей выдвинули законопроект, который может разрешить выделить 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов и техников на американских боевых самолетах.

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Браун не стал комментировать документ, а также отказался говорить о сроках или о том, какие западные самолеты лучше всего подходят для Украины.

Однако, он подчеркнул, что будущая подготовка украинских пилотов — это сложный вопрос, который должен учитывать состояние войны и возможность Киева забирать пилотов с боя для прохождения длительных инструктажей.

Отвечая на вопрос, сколько времени потребуется украинскому пилоту для перехода на американский истребитель, Браун заявил, что американский пилот может пройти обучение на новом типе самолета в течение двух-четырех месяцев.

По его словам, переход от советской системы будет «немного сложнее».

Браун заявил, что Украина может обратиться к союзникам по НАТО, имеющим опыт перехода от советских самолетов к западным системам.

15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что это косвенное подтверждение того, что Украина получит американские истребители как военную помощь для защиты от РФ, однако, когда именно это может произойти, пока сказать сложно.

По его словам, законопроект о подготовке украинских пилотов к работе на F-15 и F-16 — это уже «практическое воплощение закона о ленд-лизе».

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