«Задачи изменились». Лавров размечтался о захвате не только Донецкой и Луганской, но также Херсонской и Запорожской областей Украины

20 июля, 14:17
Сергей Лавров попытался запугать страны Запада, чтобы те прекратили военную помощь Украины (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

Сергей Лавров попытался запугать страны Запада, чтобы те прекратили военную помощь Украины (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

Кремлевский режим признал, что не намерен останавливаться на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области, и хочет продолжить захват украинских территорий.

Об этом в интервью российской пропаганде заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Несмотря на провал российского наступления и все более активные действия ВСУ, из-за которых войска РФ несут колоссальные потери, аппетиты оккупантов не уменьшились.

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По словам Лаврова, в связи с поставками Украине дальнобойного оружия «географические задачи изменились», и теперь в них входит не только ОРДЛО, но также Херсонская и Запорожская области и «ряд других территорий».

«Это далеко не только „ДНР“ и „ЛНР“, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — заявил Лавров.

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Таким образом Москва пытается шантажировать цивилизованные страны в надежде, что те откажутся от военной помощи Киеву.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия МИД России Сергей Лавров Война России против Украины

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