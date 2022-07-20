«Задачи изменились». Лавров размечтался о захвате не только Донецкой и Луганской, но также Херсонской и Запорожской областей Украины 20 июля, 14:17 Сергей Лавров попытался запугать страны Запада, чтобы те прекратили военную помощь Украины (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

Кремлевский режим признал, что не намерен останавливаться на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области, и хочет продолжить захват украинских территорий.

Об этом в интервью российской пропаганде заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Несмотря на провал российского наступления и все более активные действия ВСУ, из-за которых войска РФ несут колоссальные потери, аппетиты оккупантов не уменьшились.

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По словам Лаврова, в связи с поставками Украине дальнобойного оружия «географические задачи изменились», и теперь в них входит не только ОРДЛО, но также Херсонская и Запорожская области и «ряд других территорий».

«Это далеко не только „ДНР“ и „ЛНР“, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — заявил Лавров.

Таким образом Москва пытается шантажировать цивилизованные страны в надежде, что те откажутся от военной помощи Киеву.

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