Российские оккупанты нанесли удары по Харькову, погибли три человека, среди них — ребенок 20 июля, 10:07 Последствия обстрела (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Утром в среду, 20 июля российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова, погибли три человека, среди них — ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина», — написал он.

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По словам главы области, также получила ранение 72-летняя женщина.

Синегубов призвал жителей Харькова без необходимости не выходить на улицы города, находиться в укрытиях и безопасных местах.

Ночью в понедельник, 18 июля, российские войска нанесли артиллерийские удары по Киевскому району Харькова, пострадала исключительно гражданская инфраструктура.

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