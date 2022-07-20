Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ

20 июля, 16:05
Портрет сирийского диктатора Башара аль-Асада на фоне разрушенного здания в Хомсе, Сирия, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Omar Sanadiki)

Портрет сирийского диктатора Башара аль-Асада на фоне разрушенного здания в Хомсе, Сирия, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Omar Sanadiki)

В Сирии в среду, 20 июля, объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной «в соответствии с принципом взаимности».

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на неназванный источник в Министерстве иностранных дел страны.

«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины», — сказано в сообщении.

Видео дня
Читайте также:

Военнослужащие ВСУ в Донецкой области, попытка захватить которую наверняка станет следующей целью России (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Планы врага. Зачем РФ брала паузу в атаках на Донбассе, чего ждать дальше и какие сценарии войны обсуждают в мире

Источник SANA в МИД заявил, что Украина практически разорвала отношения с Сирией в 2018 году, когда отказала в продлении виз сирийским дипломатам в посольстве в Киеве, из-за чего работа посольства была приостановлена «вследствие враждебной политики украинского правительства».

30 июня МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении санкций против сирийских юридических и физических лиц в ответ на решение режима диктатора Башара Асада признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также:

В ведомстве напомнили, что из-за преступлений режима Асада против сирийского народа Украина закрыла посольство в Дамаске в 2016 году и в 2018-м поручила закрыть посольство Сирии в Киеве. В 2018 году Сирия также признала оккупированные Россией Абхазию и Южную Осетию.

Читайте также:
Томас Фридман
Томас Фридман
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры «о дружбе и сотрудничестве» с псевдореспубликами. На фоне спровоцированной страной-агрессором эскалации на Донбассе марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, которое в России цинично называют «специальной военной операцией».

Путин и Эрдоган вместе в Иране. Что это за рандеву? – Сергей Данилов

https://www.youtube.com/embed/8ayjoq0eAjo
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Сирия Украина Дипломатические отношения ЛДНР ОРДЛО Оккупированные территории Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)
«Врать, пытать и убивать» /
Кремль одновременно меняет людей в правительстве и готовится возродить сталинские чистки — Преображенский
20 июля, 09:09
Страны
Георгий Скударь (Фото:hi.dn.ua)
Военное решение для большого игрока /
Что происходит с Новокраматорским машиностроительным заводом — интервью с Георгием Скударем
20 июля, 07:32
Компании / Рынки
Маленькие украинцы на празднике последнего звонка в субботней школе в Гамбурге, 25 июня 2022 года (Фото:Facebook украинской субботней школы в Гамбурге)
«Немцы удивлены образованием наших детей» /
Как живут и учатся в Германии украинские школьники, покинувшие дом из-за войны
20 июля, 07:12
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X