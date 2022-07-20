Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ 20 июля, 16:05 Портрет сирийского диктатора Башара аль-Асада на фоне разрушенного здания в Хомсе, Сирия, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Omar Sanadiki)

В Сирии в среду, 20 июля, объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной «в соответствии с принципом взаимности».

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на неназванный источник в Министерстве иностранных дел страны.



«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины», — сказано в сообщении.



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Источник SANA в МИД заявил, что Украина практически разорвала отношения с Сирией в 2018 году, когда отказала в продлении виз сирийским дипломатам в посольстве в Киеве, из-за чего работа посольства была приостановлена «вследствие враждебной политики украинского правительства».

30 июня МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении санкций против сирийских юридических и физических лиц в ответ на решение режима диктатора Башара Асада признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.

В ведомстве напомнили, что из-за преступлений режима Асада против сирийского народа Украина закрыла посольство в Дамаске в 2016 году и в 2018-м поручила закрыть посольство Сирии в Киеве. В 2018 году Сирия также признала оккупированные Россией Абхазию и Южную Осетию.

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21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры «о дружбе и сотрудничестве» с псевдореспубликами. На фоне спровоцированной страной-агрессором эскалации на Донбассе марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, которое в России цинично называют «специальной военной операцией».



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