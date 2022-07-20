Терехов сообщил подробности об утреннем обстреле Харькова 20 июля, 13:00 Оккупанты открыли огонь по Харькову из РСЗО Ураган (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил новые подробности об утреннем обстреле города, жертвами которого стали три человека.

В эфире телемарафона он сказал, что оккупанты открыли огонь по Харькову из РСЗО Ураган.

В результате обстрела пострадала мечеть в Киевском районе.

Терехов подчеркнул, что агрессоры совершенно без разбора обстреливают Харьков и жилые микрорайоны города.

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Утром в среду, 20 июля, российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова, погибли три человека, среди них — ребенок.

Ночью в понедельник, 18 июля, российские войска нанесли артиллерийские удары по Киевскому району Харькова, пострадала исключительно гражданская инфраструктура.

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