Не только HIMARS: какой будет поддержка США в дальнейшем? 19 июля, 14:57

В начале июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере $400 млн

В целом с начала войны в 2014 году Соединенные Штаты предоставили Украине $9.2 млрд для поддержки обороноспособности, $2.2 млрд из которых — с конца июня по середину июля.

Видео дня

Похоже, США стали тратить больше на пакеты военной помощи. На первый взгляд тенденция выглядит позитивно. Но долго ли продлится такая теплая поддержка от нашего партнера? И существует ли та граница помощи, которую Соединенные Штаты так и не решатся пересечь?



США: инвестиция в свободу



Прежде чем рассуждать о вопросах о реальности предоставления Украине новых пакетов поддержки, стоит выяснить одну важную вещь: зачем США вообще помогают нам? Ответ прост как никогда. Украинцы пока защищают не только свое национальное достоинство и независимость; они защищают принципы свободы и демократии в региональном и мировом масштабах. На таких ценностях основываются общества всех наших западных партнеров, в том числе США.



Идея свободы хорошо резонирует в американском социуме. Она есть и будет оставаться сердцевиной политики президентов Соединенных Штатов через десятилетия. Иными словами, США всегда будут держать руку на пульсе не только собственной, но и мировой свободы, независимо от того, кто заседает в Овальном кабинете Белого дома. Все это дает нам возможность утверждать: американские партнеры не будут менять общий курс на помощь Украине.

Насколько далеко протягивать руку помощи: дилемма балансирования США

Вовлечение в конфликты в других государствах не является для Соединенных Штатов чем-то новым. В прошлом веке они смогли зарекомендовать себя как своеобразного мирового полицейского. Роль США, как глобального арбитра, поддерживали все администрации Белого дома. Весь демократический мир определенным образом привык к американской «подушечке безопасности», но есть ли предел в гарантийной помощи союзника?

Конечно, есть. Простейшая формула, по которой это можно рассчитать: «Максимальная результативность + минимальная эскалация + отсутствие прямой конфронтации». Разберем подробнее, о чем идет речь.



Максимальная результативность



Согласитесь, работа украинских военных с применением HIMARS — это приятно. А особенно — эффективно. С помощью американских РСЗО уже удалось уничтожить более 30 логистических объектов противника, и это количество постоянно растет. HIMARS имеет несколько существенных преимуществ при ведении боя. За первые недели использования украинские бойцы отметили быстроту, высокоточную управляемость и мобильность системы.

США стали тратить больше на пакеты военной помощи

На таком простом примере легко изучить параметр «наибольшей результативности» США. HIMARS имеет неоспоримые плюсы. Работа РСЗО эффективна — она ориентирована на качество и гарантию точного попадания, в противоположность количеству и хаотичности попадания советского железа рашистов. Такую концепцию поставок вооружения США будут использовать и дальше. Технологичность и инновационность в приоритете: именно таким видом силы нам удастся сломить врага.



Минимальная эскалация



Второй компонент формулы успешной поддержки — предотвращение эскалации. Здесь следует понимать, что под эскалацией подразумевается стремительный рост интенсивности военных действий в течение короткого промежутка времени. Напряжение в такой ситуации достигает критической точки, после которой война может абсолютно трансформироваться. Речь идет о массированных атаках, применении неконвенционного оружия и малоуправляемой ситуации на линии столкновения. Все эти последствия максимально нежелательны. Именно поэтому США стараются больше всего избежать эскалации.



Усиление поддержки Украины на мировой арене всегда было красной тряпкой для кремля. Саммиты, объявления новых пакетов санкций или поставок оружия — что угодно может спровоцировать удар россиян по гражданским объектам нашего государства. С учетом того, что Россия никак не соблюдает законы и обычаи войны и ежедневно нарушает десятки международных конвенций, Соединенные Штаты решили применить стратегию наименьшего вмешательства.

Отсутствие прямой конфронтации



Война России против Украины является проблемой мировой безопасности, поэтому важно понимать и международный контекст противостояния. Соединенные Штаты являются ключевым государством — участником альянса НАТО, которое кремль уже давно окрестил угрозой своей национальной безопасности. США не могут действовать полностью обособленно от государств Североатлантического договора: политика безопасности всех стран-участниц тесно связана.



Здесь дилемма балансировки выходит за пределы Соединенных Штатов. Проще говоря, любое нарушение кремлевских красных линий и провокация Москвы может завершиться вовлечением всего Альянса в полномасштабные военные действия. Визуализировать такой сценарий можно в виде ужасающей и кровавой спирали. Все более жестокие действия россии будут создавать новый виток в уже глобальной войне.



Учитывая международный контекст, можно вывести еще одно правило США по поддержке Украины в войне. Прежде всего, Соединенные Штаты стремятся сделать ситуацию на фронте контролируемой, категорически отказываясь от официального привлечения своего военного контингента. В противном случае, полномасштабная конфронтация НАТО и России неизбежна.

Чего можем ожидать дальше?



Американские HIMARS, Javelin и Stinger уже внесли свой вклад (и продолжают его приумножать) в победу над рашистским режимом. Учитывая «контрольные линии» США в аспекте предоставления Украине военной помощи, на данном этапе времени можем лишь предполагать, как будут поддерживать нас Соединенные Штаты в дальнейшем.



Определяющим критерием в этом контексте будет ход военных действий. Именно динамика войны и особенности конфронтации смогут ответить на вопрос о том, какие виды оружия будут актуальны для Украины в ближайшем будущем. Проведение массированного контрнаступления по состоянию на середину июля маловероятно. Отчасти это обусловлено и фактом отказа союзников в предоставлении нам большого количества наступательного оружия. Осторожность США и западных партнеров в этом вопросе остро обусловлена неуправляемостью кремлевского режима: его действия непредсказуемы и со временем становятся все более кровавыми.

Правда, чрезмерная филигранность союзников в аспекте оружия может только повредить в конечном счете. Важно учитывать и параметры количества и времени. Россия наращивает военные мощности абсолютно неконтролируемо, массированно перебрасывая новые подразделения военных и подтягивая технику на оккупированные территории. В отличие от государства-агрессора, западные партнеры осторожно просчитывают каждую поставку оружия для Украины, руководствуясь лишь одним вопросом: «Не спровоцирует ли это россию?». Такая временная и количественная задержка однозначно может стать причиной усложнения проведения контрнаступательных операций, являющихся ключевой задачей Украины на поле боя.

По состоянию на середину июня Украина получила лишь 10% помощи, о которой просила. С того момента процент совершенно точно вырос, однако это не тот «квантовый скачок» на который мы надеемся. США будут продолжать поддерживать Украину в нашей борьбе за свободу до самой победы, однако, насколько активной будет эта поддержка в будущем?



Любые прогностические суждения на этот счет опять-таки приводят нас к американской дилемме балансировки между соответствующей и эффективной помощью Украине и хождением в нескольких шагах от пропасти новой мировой войны. Поэтому должны делать все возможное, чтобы показать результат украинской победы: как на военной передовой на поле боя, так и на политической передовой в стенах Верховной Рады и международных институтов. Наступательный порыв Украины будет совершенно точно поддержан мировым сообществом во главе с США. Небольшими шагами, однако, решительно и в тесном сотрудничестве сможем добиться самого желаемого результата — победы.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.