Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций против России
Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранкявичюс в Twitter.
«Пакет № 7. В Евросоюзе мы только что утвердили новый пакет санкций против России», — написал он.
Он уточнил, что санкции будут включать:
- запрет золота,
- новый экспортный контроль,
- замораживание активов Сбербанка,
- и коснутся более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов.
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter добавил, что решение должно быть опубликовано 21 июля в официальном журнале ЕС.
12 июля The Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в ближайшие недели Евросоюз планирует оформить новый пакет санкций против России.
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Некоторые государства-члены Евросоюзе настаивают на том, чтобы расширить санкции и на российский газ, но у подавляющего большинства стран нет особого желания идти на это.
Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота. Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, которая по итогам 2021 года экспортировала золота на 12,6 млрд фунтов.
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