Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций против России

20 июля, 17:47
Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранкявичюс в Twitter.

«Пакет № 7. В Евросоюзе мы только что утвердили новый пакет санкций против России», — написал он.

Он уточнил, что санкции будут включать:

  • запрет золота,
  • новый экспортный контроль,
  • замораживание активов Сбербанка,
  • и коснутся более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов.

Видео дня
https://twitter.com/APranckevicius/status/1549758051682492417

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter добавил, что решение должно быть опубликовано 21 июля в официальном журнале ЕС.

https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1549756513081851909

12 июля The Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в ближайшие недели Евросоюз планирует оформить новый пакет санкций против России.

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Некоторые государства-члены Евросоюзе настаивают на том, чтобы расширить санкции и на российский газ, но у подавляющего большинства стран нет особого желания идти на это.

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота. Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, которая по итогам 2021 года экспортировала золота на 12,6 млрд фунтов.

https://www.youtube.com/embed/OMWKuvDdY18
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Золото Сбербанк России Санкции против России

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