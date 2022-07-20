Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций против России 20 июля, 17:47 Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранкявичюс в Twitter.

«Пакет № 7. В Евросоюзе мы только что утвердили новый пакет санкций против России», — написал он.

Он уточнил, что санкции будут включать:

запрет золота,

новый экспортный контроль,

замораживание активов Сбербанка,

и коснутся более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов.

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Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter добавил, что решение должно быть опубликовано 21 июля в официальном журнале ЕС.

12 июля The Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в ближайшие недели Евросоюз планирует оформить новый пакет санкций против России.

Некоторые государства-члены Евросоюзе настаивают на том, чтобы расширить санкции и на российский газ, но у подавляющего большинства стран нет особого желания идти на это.

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота. Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, которая по итогам 2021 года экспортировала золота на 12,6 млрд фунтов.

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