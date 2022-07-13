По «болезненным» местам оккупантов. В США довольны высокоточностью применения HIMARS — Резников 13 июля, 18:38 РСЗО HIMARS в работе на Запорожском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» мест российских войск.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время брифинга с польским коллегой Мариушем Блащаком, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По словам Резникова, это обсуждалось во время недавних переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином.



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«Поражаем склады боеприпасов и командные пункты. Это действительно эффективное оружие, которое вместе с артиллерией 155-мм калибра, к которой в том числе относят современные польские САУ Краб, наносят сегодня поражение России и вообще меняют картину боя. Я думаю, что так будет и дальше», — подчеркнул министр.

Резников отметил, что защитники Украины использует современный подход стран НАТО и наносят точные удары, работая «как хирург скальпелем». Он также сказал, что Украина получает не так много высокоточного оружия, поскольку помощь Силам обороны нашей страны означает снижение обороноспособности страны-партнера.

«Это серьезный шаг к тому, чтобы укрепить обороноспособность Украины, понимая, что немного уменьшится обороноспособность дружественной страны. Принимая это решение, мы должны понимать, что нет магазина, нет супермаркета, где можно легко купить HIMARS, САУ Краб и САУ Panzerhaubitze 2000. Поэтому это каждый раз просчет готовности обеспечить запасными частями, научить наших артиллеристов пользоваться системами», — сказал глава Минобороны.

Защитники Украины наносят удары по складам боеприпасов в тылу российских оккупантов. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, только 12 июля украинские бойцы ликвидировали пять складов БК и одну воинскую часть россиян.

В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра. Сергей Братчук сообщил, что в результате удара были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.

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