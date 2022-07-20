«Спасибо нашей контрразведке». Данилов анонсировал «громкие новости» касательно влиятельных лиц Украины

20 июля, 11:55
Алексей Данилов (Фото:Рада національної безпеки і оборони України/Facebook)

Алексей Данилов (Фото:Рада національної безпеки і оборони України/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что работа контрразведки «поражает» и можно будет услышать «громкие новости» о влиятельных лицах Украины.

Об этом сообщает Украинское радио.

По его словам, контрразведка «отработала блестяще по подготовке этого особого периода, который начался с февраля».

«Ввели много людей, которые должны были активизироваться после 24 февраля, но многие из них оказались в совсем других городах, а не там, где бы они должны быть. Я уже не говорю о задержании кума Путина Виктора Медведчука нашей контрразведкой Службы безопасности Украины во главе с ее руководителем, непосредственно занимающимся этими вопросами», — сказал он.

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Данилов заявил, что «мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться».

«Но то, что делает наша контрразведка, а особенно в последнее время — это поразительно. И за это им большое спасибо и уважение. Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, не слезавшие с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, которые не засыпали бы после того, как они бы не сделали то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=dw0Z969tLZ0&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Алексей Данилов Война России против Украины

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