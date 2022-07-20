Николаев планируют закрыть для зачистки от предателей — Ким 20 июля, 11:31 По словам главы ОВА Виталия Кима, ограничения продлятся пару дней (Фото:Teun Voeten / Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Власти Николаева планируют закрыть на несколько дней город, чтобы «отработать» адреса возможных коллаборантов.

Об этом в своем видеообращении в среду, 20 июля, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

«Много вопросов касаемо закрытия города. Это планируется в скором будущем — неделя-две, как раз, когда спадет уборка, и когда мы обработаем максимально данных. Планируется закрыть город на день, на два. Мы будем отрабатывать адреса, те, которые мы как раз проанализируем», — пояснил он.

Видео дня

При этом Ким подчеркнул, что местные жители будут оповещены о введении указанных мер заранее, чтобы иметь возможность закупить продукты и скорректировать свои планы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.