США включили Россию в список стран, поддерживающих торговлю людьми 20 июля, 14:49 США представили доклад о торговле людьми, в котором фигурирует Россия (Фото:Louis Velazquez/Unsplash)

США включили Россию в список стран, которые проводят «политику или схему» торговли людьми и принудительного труда или чьи силы безопасности, а также вооруженные группировки вербуют или используют детей для участия в боевых действиях как солдат.

Как сообщает Reuters, Госдеп США также впервые включил в доклад раздел Торговля людьми, спонсируемая государством.

Россия часто фигурировала в докладе в связи с ее вторжением в Украину.

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«Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, некоторые покинули страну совсем, большинство — только с тем, что они смогли унести. Это делает их весьма уязвимыми для эксплуатации», — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кроме России, в новом разделе о государствах-спонсорах перечислены Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и еще пять стран с «документально подтвержденной политикой или схемой» торговли людьми.

В докладе также содержится отдельный список из 12 стран, которые используют или вербуют детей-солдат. В этот список вошла и Россия.

В докладе не уточняется, почему каждое государство было включено в список, но в главах, посвященных отдельным странам, подробно описывается масштаб торговли людьми в каждой из них и то, как они борются с этим явлением.

В документе приводятся сообщения о том, что после захвата части Донбасса в 2014 году боевики под руководством России использовали детей для охраны контрольно-пропускных пунктов, в качестве бойцов и на других постах.

После полномасштабного вторжения в 2022 году появились новые сообщения о том, что российские войска «используют детей в качестве живого щита».

Также упоминаются случаи принудительной депортации украинцев, включая детей, в отдаленные районы России. Перед этим людям необходимо пройти через фильтрационные лагеря.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал депортацию детей из Украины одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.

13 июля он заявил, что РФ депортировала уже 2 млн украинцев, в том числе сотни тысяч детей.





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