«Немного терпения». Подоляк заявил, что планы Кремля по Украине разрушат ВСУ и дальнобойная артиллерия 20 июля, 17:52 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что РФ не планирует останавливаться на Донецкой и Луганской областях.

Он намекнул, что Лавров сможет выучить географию благодаря дальнобойной артиллерии, которую будут использовать ВСУ на фронте.

«Очевидно, в МГИМО (Московский государственный институт международных отношений — ред.) плохо преподавали не только географию, но и международное право. Иначе глава МИД России мог бы знать, что война — это война, оккупация — это оккупация, а уничтожение нации — геноцид. А вот географии Лаврова научат Вооруженные Силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения», — заявил Подоляк.

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20 июля Лавров заявил, что «географические задания» у России изменились. Теперь оккупанты планируют захватить не только Луганскую и Донецкую области, но и Запорожскую и Херсонскую, а также «другие территории».

Таким образом Москва пытается шантажировать цивилизованные страны в надежде, что те откажутся от военной помощи Киеву.



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