«Хотят крови». Кулеба ответил на слова Лаврова, который размечтался о захвате Украины 20 июля, 18:53 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Россия отвергает дипломатию, не планирует вести переговоры и сосредоточена на войне и терроре.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее российский министр заявил, что у РФ якобы изменились «географические планы». Теперь же оккупанты хотят захватить не только Луганскую и Донецкую области, но и Запорожскую и Херсонскую, а также «другие территории».

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Кулеба же подчеркнул, что Россия жаждет крови, поэтому Западу необходимо ввести очередные санкции против РФ, а также ускорить поставки вооружения Украине.

«Признание министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров ужесточить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине», — заявил Кулеба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова Лаврова, заявил, что ВСУ и дальнобойная артиллерия научат российского министра дипломатии и географии.

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