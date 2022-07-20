Отсрочка платежей по еврооблигациям. Что это значит для Украины 20 июля, 17:35

Следует ли искать зраду в отсрочке госвыплат кредиторам?

19 июля Кабмин согласовал постановление 805 об отсрочке платежей по еврооблигациям на следующие 24 месяца, то есть до августа 2024 года. Сегодня решение правительства единогласно одобрил бюджетный комитет ВРУ — 21 голос «за».

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Чаще всего вопрос, который вызывает это событие еще с момента публикации таких планов в Financial Times, — это «зрада» или нет.

Если хотите короткий спойлер — нет, зрады здесь нет.

Ну, а для тех, кому интересно, почему такой вывод и что вообще происходит, давайте подробнее разберемся в ситуации.

Что предлагает правительство кредиторам. Если упрощенно, это кредитные каникулы для государства. Общая сумма облигаций, которая подпадет под отсрочку платежей, — $17 млрд.

Согласно предложению, сроки погашения всех 13 серий еврооблигаций будут продлены на 2 года (то есть до августа 2024). Купонные платежи, приходящиеся на следующие два года, отсрочиваются до конца действия 2-летнего периода, а по отсроченному доходу начисляются проценты в размере соответствующей договорной ставки к концу периода отсрочки. То есть процентный доход продолжает начисляться, просто будет уплачен кредиторам позже.

В настоящее время отложенный купон и соответствующие начисленные проценты выплачиваются наличными или капитализируются (добавляются к основной сумме соответствующих еврооблигаций) по выбору Украины.

Еще несколько технических деталей, какие изменения предлагают внести в текущие условия украинских ВВП-варрантов:

Выплаты по государственным деривативам (ВВП-варрантам) в 2023 году (когда сумма выплат рассчитывается на базе показателей роста ВВП в 2021 году), отсрочиваются на 2 года с процентной ставкой 7,75% в период отсрочки. Ограничения на выплаты по ВВП-варрантам уменьшаются с 1% до 0,5% от ВВП только в 2025 году (когда сумма выплат рассчитывается на базе показателей роста ВВП в 2023 году). Украина получит возможность выкупить/отменить ВВП-варранты полностью или частично по цене, равной условной сумме выкупленных варрантов в период с августа 2024 по август 2027 года. Срок обращения ВВП-варрантов будет продлен на 1 год до 2041 года с 2040 года (таким образом, последний отчетный год для выплат будет 2039 год, а не 2038 год).

Почему это хорошо для кредиторов.

Во-первых, этот шаг вызван объективными причинами — войной, которую развязала Россия против Украины, поэтому кредиторы его рано или поздно ожидали.

При таком сценарии мы не «кидаем» кредиторов

Во-вторых, у правительства есть опция капитализировать проценты, поскольку на сумму основного процентного дохода начисляется дополнительный процент, предусмотренный условиями репрофайлинга (замены одних бумаг на другие). Причем этот репрофайлинг будет иметь гораздо более мягкие условия, чем, например, сценарий реструктуризации 2015 года.

Почему это хорошо для Украины? Отсрочка платежей по еврооблигациям по факту — это необходимая стране передышка: по последним данным, по состоянию на 1 июля Минфин уже направил 62,1 млрд грн на обслуживание госдолга, это третья по величине статья расходов государства за последние полгода.

Благодаря этой процедуре правительство сможет сэкономить около $5 млрд на другие нужды государства в период действия отсрочки платежей.

Отсрочка платежей — это не приговор, что мы переплатим проценты за два года. Правительство может в любое время остановить отсрочку и уплатить проценты, как только наша финансовая ситуация улучшится.

Что особенно хорошо для Украины и ее репутации: при таком сценарии мы не кидаем кредиторов, ставя перед фактом, что не выплатим деньги, а инициируем процедуру согласованной отсрочки оплаты.

По словам Минфина, у инвесторов будет две недели согласиться на новые условия. Если большинство голосов инвесторов будет «за», это будет считаться консенсусом. Если нет, госдолг будем погашать в соответствии с условиями первоначального выпуска.

Сегодня Reuters уже цитирует совместное заявление правительств США, Канады, Франции, Германии, Японии и Великобритании о намерениях обеспечить приостановку выплат по украинскому долгу и призыв к другим двусторонним кредиторам как можно быстрее согласовать этот шаг. Так что надеемся, что все будет хорошо, и все инвесторы примут положительное для нас решение.

Кто-то скажет, что это «технический дефолт», но здесь следует понимать разницу между просроченными/несущественными выплатами и согласованной кредиторами отсрочкой платежей на приемлемых и лояльных для них условиях.

Так что зрады здесь вообще нет. Если получится договориться так, как предполагает план правительства, то этот репрофайлинг и отсрочка платежа и инвесторов удовлетворят, и Украине помогут пройти тяжелый период. Главное — мы сохраним доверие инвесторов. Это значит, что мир будет и дальше считать нас надежными партнерами, репутацию которых вся финансовая система страны сохраняет уже почти 5 месяцев в кризисных условиях. А это значит, что мы и дальше сможем рассчитывать на поддержку других государств и международных финансовых институтов в восстановлении Украины после нашей победы.

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