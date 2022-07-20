СБУ расследует уничтожение секретных документов сотрудниками ГБР в первые дни войны 20 июля, 15:52 В первые дни войны ГБР могло уничтожить тайные материалы нескольких резонансных дел (Фото:ГБР / Facebook)

СБУ расследуют обстоятельства уничтожения секретных материалов сотрудниками Госбюро расследований в первые дни войны. Об этом сообщает Суспільне.

Отмечается, что речь идет о следующих делах:

Харьковские соглашения,

Угольное дело Виктора Медведчука,

Дело о причастности к расстрелам на Майдане бывшего главы СБУ Александра Якименко,

Дело по доведению украинской армии до обнищания,

и ряд других дел, где фигурируют бывшие украинские чиновники.

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В Офисе Генпрокурора уточнили ресурсу, что по этим делам правоохранители открыли уголовные производств:

по ч. 1 ст. 111 о госизмене;

по ч. 2 ст. 329 о потери документов, содержащих государственную тайну;

по ч. 2 ст. 357 о похищении, присвоении, вымогательстве документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение.

Ранее российский телеканал Настоящее время сообщал со ссылкой на анонимные источники, что в Единый реестр досудебных расследований Украины внесены сведения о факте уничтожения секретных материалов работниками ГБР.

По его данным уведомление о подозрении в рамках этого производства пока никому не вручено.

Следствие по делу об уничтожении секретных материалов уголовных дел началось до того, как президент Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, сообщает росСМИ.

8 июля журналистка Ирина Ромалийская Настоящего времени заявила, что ГБР в первые дни полномасштабной войны России против Украины могло уничтожить тайные материалы нескольких резонансных производств.

Журналист Украинской правды Михаил Ткач сообщил, что также видел справку с перечнем уничтоженных материалов.

В ГБР заявили, что информация об уничтожении материалов не соответствует действительности.

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