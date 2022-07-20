«Не только Херсон». Контрнаступление ВСУ планируется на нескольких направлениях — Данилов 20 июля, 11:46 Сроки и очередность выполнения указанных задач Алексей Данилов не уточнил (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинское командование готовится к контрнаступлению на сразу нескольких направлениях.

Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, президент Владимир Зеленский «дал приказ освободить всю нашу Украину от российской нечисти», а каким образом это сделать, решают военные.

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«Этот вопрос поднимается на ставки верховного главнокомандующего — президента нашей страны. И сказать, что это только Херсонская область, о которой все сейчас говорят, это не совсем отвечает действительности. Президент отвечает за всю Украину», — заявил Данилов.

В то же время он отметил, что сроки и очередность выполнения задач пока не раскрываются.

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