Погибший подросток и уничтоженная остановка. Последствия последнего обстрела Харькова, жертвами которого стали три человека — фоторепортаж 20 июля, 16:17 Отец погибшего 13-летнего мальчика рядом с полицейским и волонтером, который собирается унести его тело с места трагедии (Фото:Вячеслав Мавричев / Суспільне)

Утром 20 июля рашисты совершили новый обстрел Харькова, в результате которого погибли три человека, среди которых 13-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Также была ранена 72-летняя женщина.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что оккупанты обстреляли город из РСЗО Ураган, повредив мечеть в Киевском районе города. Он также рассказал, что 15-летняя сестра погибшего подростка тоже была ранена.



Видео дня

1. Мужчина осматривает тело своего 13-летнего сына, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

2. Мужчина держит руку своего 13-летнего сына, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

3. Мужчина держит руку своего 13-летнего сына, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.



Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

4. Волонтеры переносят тело человека, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

5. Волонтеры забирают тело мужчины, который погиб в результате утреннего обстрела рашистами Харькова, когда ждал на остановке автобуса.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

6. Волонтеры переносят тело человека, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.



Фото: REUTERS/Nacho Doce

7. Волонтеры переносят тело человека, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.



Фото: Вячеслав Мавричев / Суспільне

8. Поврежденная мечеть и тела погибших в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

9. Люди проезжают в автобусе мимо места утреннего удара рашистов в Харькове.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

10. Люди проезжают в автобусе мимо места утреннего удара рашистов в Харькове.



Фото: REUTERS/Nacho Doce

11. Полицейские осматривают поврежденные утренним обстрелом рашистов автобусную остановку и мечеть в Харькове.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

12. Полицейский работает на месте утреннего обстрела рашистов в Харькове.



Фото: Вячеслав Мавричев / Суспільне

13. Полицейские работают на месте утреннего обстрела рашистов в Харькове.



Фото: Вячеслав Мавричев / Суспільне

14. Воронка от ракеты после утреннего обстрела Харькова.

Фото: Вячеслав Мавричев / Суспільне

15. Окна, выбитые утренним обстрелом рашистов в Харькове.

Фото: Вячеслав Мавричев / Суспільне

16. Женщина, оказавшаяся рядом с местом утреннего обстрела рашистов в Харькове.

Фото: Вячеслав Мавричев / Суспільне

17. Табличка на входе в мечеть, поврежденная в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.

Фото: Вячеслав Мавричев / Суспільне

18. Фрагменты боеприпаса, которым рашисты совершили утренний обстрел Харькова.

Фото: Вячеслав Мавричев / Суспільне

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