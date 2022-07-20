Погибший подросток и уничтоженная остановка. Последствия последнего обстрела Харькова, жертвами которого стали три человека — фоторепортаж
Отец погибшего 13-летнего мальчика рядом с полицейским и волонтером, который собирается унести его тело с места трагедии (Фото:Вячеслав Мавричев / Суспільне)
Утром 20 июля рашисты совершили новый обстрел Харькова, в результате которого погибли три человека, среди которых 13-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Также была ранена 72-летняя женщина.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что оккупанты обстреляли город из РСЗО Ураган, повредив мечеть в Киевском районе города. Он также рассказал, что 15-летняя сестра погибшего подростка тоже была ранена.
1. Мужчина осматривает тело своего 13-летнего сына, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.
2. Мужчина держит руку своего 13-летнего сына, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.
3. Мужчина держит руку своего 13-летнего сына, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.
4. Волонтеры переносят тело человека, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.
5. Волонтеры забирают тело мужчины, который погиб в результате утреннего обстрела рашистами Харькова, когда ждал на остановке автобуса.
6. Волонтеры переносят тело человека, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.
7. Волонтеры переносят тело человека, погибшего в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.
8. Поврежденная мечеть и тела погибших в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.
9. Люди проезжают в автобусе мимо места утреннего удара рашистов в Харькове.
10. Люди проезжают в автобусе мимо места утреннего удара рашистов в Харькове.
11. Полицейские осматривают поврежденные утренним обстрелом рашистов автобусную остановку и мечеть в Харькове.
12. Полицейский работает на месте утреннего обстрела рашистов в Харькове.
13. Полицейские работают на месте утреннего обстрела рашистов в Харькове.
14. Воронка от ракеты после утреннего обстрела Харькова.
15. Окна, выбитые утренним обстрелом рашистов в Харькове.
16. Женщина, оказавшаяся рядом с местом утреннего обстрела рашистов в Харькове.
17. Табличка на входе в мечеть, поврежденная в результате утреннего обстрела рашистов в Харькове.
18. Фрагменты боеприпаса, которым рашисты совершили утренний обстрел Харькова.
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