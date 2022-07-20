Мураеву и Рабиновичу объявят подозрения в госизмене — нардеп

20 июля, 16:14
Евгений Мураев и Вадим Рабинович (Фото:Скриншот/Youtube/НАШ)

Евгений Мураев и Вадим Рабинович (Фото:Скриншот/Youtube/НАШ)

Экс-нардепу Евгению Мураеву и депутату от запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу объявят подозрения, заявил нардеп Алексей Гончаренко.

«Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураеву и Рабиновичу. Нужно быстрее, чтобы оба не смогли скрыться», — написал он в Telegram.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что работа контрразведки «впечатляет» и можно будет услышать «громкие новости» относительно влиятельных лиц страны.

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По его словам, контрразведка «отработала блестяще по подготовке этого особого периода, который начался с февраля».

"Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, которые бы не засыпали после того, как они бы не сделали то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях, а после 24 февраля они как-то исчезли», - сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=Vs4bM_5vFuY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вадим Рабинович Евгений Мураев Война России против Украины

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