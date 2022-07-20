США предоставят Украине еще четыре РСЗО HIMARS — глава Пентагона

20 июля, 15:19
social media video uploaded on June 24, 2022 via Pavlo Narozhnyy/via REUTERS

social media video uploaded on June 24, 2022 via Pavlo Narozhnyy/via REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что следующий пакет военной помощи Украине будет включать еще четыре РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает Reuters.

«На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS», — сказал Остин.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что западное вооружение помогло снизить потери ВСУ. Он также отметил, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» точек российских войск.

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать еще четыре системы РСЗО HIMARS. В целом Украина получит 12 таких систем и снаряды к ним.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Война России против Украины РСЗО HIMARS

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