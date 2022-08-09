В оккупированном Крыму возле военного аэродрома прогремели несколько взрывов — что известно на данный момент 9 августа, 17:03 Дым над аэропортом в Новофедоровке, 9 августа (Фото:REUTERS/Stringer)

Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что военная техника в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одни из целей Украины, которые нужно поражать с помощью американских РСЗО.

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17:01 Российское Минобороны утверждает, что причиной взрывов на авиабазе в Новофедоровке стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

«В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — говорится в заявлении российского военного ведомства.



16:59 Telegram-канал Shot опубликовал видео двух мощных взрывов в районе Новофедоровки.



16:51 Прокремлевский Telegram-канал Baza сообщает, что на место взрывов в Крыму выехало много скорых.

О скорых, направляющихся из Сакского района и Евпатории в Новофедоровку сообщает также пропагандистское российское агентство РИА Новости. Согласно сообщению, на месте также работает МЧС.





16:46 Telegram-канал Осторожно, новости пишет, что последствия взрыва видны на пляже Евпатории.

16:43 Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил, что выехал на место происшествия.

«Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются», — написал он в своем Telegram-канале.

16:38 Так называемый «советник главы Крыма» Олег Крючков в своем Telegram-канале подтвердил факт взрывов.

«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал он.

16:27 О взрывах сообщило агентство Reuters со ссылкой на троих местных свидетелей.

По их словам, они видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы Новофедоровка в западном Крыму.

На видео, якобы снятых на месте происшествия, некоторые из которых были размещены в социальных сетях, видно столб дыма в этом районе. Агентству пока не удалось подтвердить их подлинность.

По словам двух очевидцев, в течение минуты было слышно не менее 12 взрывов разной силы. Три из них были особенно громкими, после них был виден дым.



15:55 По данным издания Крыминформ, взрывы прогремели в Новофедоровке в Сакском районе на западе оккупированного Крыма.

В Telegram сообщают, что взрывы прогремели около военного аэродрома.



Дым виден как на суше, так и в море.

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