«Гумкоридор по Крымскому мосту!». Вторая волна шуток украинцев о взрывах во временно оккупированном Крыму 9 августа, 19:39 Фото с места событий (Фото:Максим Лазарев/Facebook)

Во вторник, 9 августа, во временно оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы вблизи военного аэродрома в Новофедоровке. Сеть кипит обсуждением замечательной новости, а НВ собрал вторую волну шуток украинцев.

В соцсетях Министерства обороны Украины прокомментировали события в Новофедоровке. Пресс-служба МО не подтверждает ракетный удар со стороны ВСУ по аэродрому, однако напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения на военных объектах.

Видео дня

Видео опубликовали на YouTube-канале НВ.

Украинский журналист и писатель Вахтанг Кипиани интересуется, можно ли покупать билеты на море в Крым.

Финансовый аналитик организации Liberty Ukraine Дмитрий Топчий запостил актуальный мем.

Журналист Роман Цымбалюк пошутил о гуманитарном коридоре в Крыму.

Солистка группы Крошка Александра Кольцова предположила, что где-то сидел человек, полгода спрашивал, можно ли уже пускать ракеты в Крым.

Сегодня — Международный день коренных народов. Вот и салют.

Журналист Виктор Цвилиховский событию посвятил стихотворение.

Писатель Остап Украинец вообразил, о чем сейчас думает Крымский мост.

Основатель СМИ Киев Информ Роман Петушков поделился прекрасным скрином из Твиттера.

Журналистка и пиарщица Ярослава Гресь описала замечательную ситуацию, которая произошла с ней в Варшаве.

Вот вам и круговорот хлопка.

В Сети показали секретное фото оружия, которым бомбили аэродром.

И так, главными звездами Дня женского оргазма этого года стали ВСУ.

Для группы Калуш уже есть идея новой песни — гимн Казантипа (украинский международный фестиваль электронной музыки в Крыму).

А в Твиттере припасли идею для ВСУ.

Быстрая украинизация.

Все украинцы сейчас:

И немного мемов.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что военная техника в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одна из целей Украины, которую нужно поражать с помощью американских РСЗО.

Госпожа посол США в Киеве Бриджит Бринк заявляла, что украинская сторона сама будет решать, для стрельбы на какое расстояние использовать американские РСЗО HIMARS.16:57

13 июля в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты «напряженные» из-за оружия, которое получает Украина от западных партнеров, а потому усилили оборону Крымского моста.

Напомним, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.