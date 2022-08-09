«Гумкоридор по Крымскому мосту!». Вторая волна шуток украинцев о взрывах во временно оккупированном Крыму

9 августа, 19:39
Фото с места событий (Фото:Максим Лазарев/Facebook)

Фото с места событий (Фото:Максим Лазарев/Facebook)

Во вторник, 9 августа, во временно оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы вблизи военного аэродрома в Новофедоровке. Сеть кипит обсуждением замечательной новости, а НВ собрал вторую волну шуток украинцев.

В соцсетях Министерства обороны Украины прокомментировали события в Новофедоровке. Пресс-служба МО не подтверждает ракетный удар со стороны ВСУ по аэродрому, однако напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения на военных объектах.

Видео дня
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02rvUrrSwzeEkZ146wA2K2412n1AHPZSM4JucP3TEsmh4iudcWe3yKn1BZ9TN472Zkl

Видео опубликовали на YouTube-канале НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=QnSDy7XcX9w

Украинский журналист и писатель Вахтанг Кипиани интересуется, можно ли покупать билеты на море в Крым.

https://www.facebook.com/551222409/posts/pfbid028PKFuyjPr8NkzyQwRb9mn62tPALB5jHfJAcZKJcRMbqD5o24jNV7z1GCuy95N7z1l/?d=n

Финансовый аналитик организации Liberty Ukraine Дмитрий Топчий запостил актуальный мем.

https://www.facebook.com/dim.topp/posts/pfbid0ZY33WEdFWfV7LCrqnuYNWa9GoNXrKcrY1tx1ti6wA3KtnUiAFNNJHvDDntfhEAZ2l

Журналист Роман Цымбалюк пошутил о гуманитарном коридоре в Крыму.

https://www.facebook.com/100000698416484/posts/pfbid028sP9J4hUSRhXypWtC6GvgFiUXcKXynnn7eUBkHrhNozZBzDV3oZviA1uHojFFkY8l/?d=n

Солистка группы Крошка Александра Кольцова предположила, что где-то сидел человек, полгода спрашивал, можно ли уже пускать ракеты в Крым.

https://twitter.com/kashasaltsova/status/1557020016956129281?s=12&t=Shu7mCjwfXzFv7XxHDU-eg

Сегодня — Международный день коренных народов. Вот и салют.

https://twitter.com/lyryevhen/status/1556993960719093761?s=12&t=7VMxoM3ncOUwv5euJpDxEw

Журналист Виктор Цвилиховский событию посвятил стихотворение.

https://www.facebook.com/100007858143707/posts/pfbid0ELK1fRqbzv9nVF311a7K37bpqKUZwQFATJDjW5yKXdMSzzw9xB7o62HqNzBbMNDSl/?d=n

Писатель Остап Украинец вообразил, о чем сейчас думает Крымский мост.

https://twitter.com/Ukrostap/status/1556998357704474624

Основатель СМИ Киев Информ Роман Петушков поделился прекрасным скрином из Твиттера.

https://www.facebook.com/100000898737617/posts/pfbid02NUXySYQvqQuW5PQsZNpDbisaWunEmr4pjmyShc64ewtCUpJhLd1zVhf6XBS4DjSHl/?d=n

Журналистка и пиарщица Ярослава Гресь описала замечательную ситуацию, которая произошла с ней в Варшаве.

https://www.facebook.com/yaroslava.gres/posts/pfbid02T3b3WR9wzN1uhsfWVk7xxiENZ5gL5ZByffRyA2eC5L1hTadZ3rsDvFMKMXbRxYEnl

Вот вам и круговорот хлопка.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0MYNH3Exso4mZuW9gCC6U5rZWwgwe9mDySrUPQJWHBBzgvaFMPuu7XoUmJoHoVNSol

В Сети показали секретное фото оружия, которым бомбили аэродром.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7953033561405545&id=100000969402376

И так, главными звездами Дня женского оргазма этого года стали ВСУ.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02G5mQpV652FQeDDzqHfqcZ1gP9E7tJ5n3sUdmnoUGaFpVup58PNshqQnaiGNUkx1Hl
https://twitter.com/lavrushka_v/status/1557009911896309760

Для группы Калуш уже есть идея новой песни — гимн Казантипа краинский международный фестиваль электронной музыки в Крыму).

https://www.facebook.com/dm.voinalovych/posts/pfbid0LXcV6Cv8LPzUi3v7TFkyhHcezZPvjD8pDR5MaVaU1scSC1kceMiEEp1a45DCdZHsl

А в Твиттере припасли идею для ВСУ.

https://twitter.com/zradaqueen/status/1557015768566579204?s=12&t=7VMxoM3ncOUwv5euJpDxEw

Быстрая украинизация.

https://twitter.com/ddya_sasha/status/1557010722596573186

Все украинцы сейчас:

https://twitter.com/sea_inside3/status/1556996163995410434
https://twitter.com/eto_prekrasno/status/1556997324668297216?s=12&t=7VMxoM3ncOUwv5euJpDxEw
https://twitter.com/cosmopolitua/status/1556993611958452224?s=12&t=7VMxoM3ncOUwv5euJpDxEw

И немного мемов.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что военная техника в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одна из целей Украины, которую нужно поражать с помощью американских РСЗО.

Госпожа посол США в Киеве Бриджит Бринк заявляла, что украинская сторона сама будет решать, для стрельбы на какое расстояние использовать американские РСЗО HIMARS.16:57

13 июля в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты «напряженные» из-за оружия, которое получает Украина от западных партнеров, а потому усилили оборону Крымского моста.

Напомним, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Реакция соцсетей Оккупация Крыма Российско-украинская война Взрыв

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