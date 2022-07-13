«Уже серьезно к нам относятся». Как оккупанты усилили оборону Крымского моста — Данилов

13 июля, 17:41
Крымский мост (Фото:Росавтодор/Facebook)

Крымский мост (Фото:Росавтодор/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ рассказал, что оккупанты «напряжены» из-за оружия, которое получает Украина от западных партнеров, а потому усилили оборону Крымского моста.

«Они напряжены сейчас из-за Крымского моста. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, — безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже есть у наших войск. Они очень серьезно относятся к нам, чего раньше мы с вами не видели. Они считали, что у нас нет войск, нет воли, нет попытки защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля», — сказал Данилов.

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https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8

Крымский (Керченский) мост — это незаконно построенный мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным ею полуостровом. Через него страна-агрессор перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем на юг Украины.

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15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия.

Ранее в эфире Радио НВ Данилов заявлял, что при первой возможности Украина ударит по Крымскому мосту. Его слова вызвали настоящую истерику в Р: в своих комментариях чиновники страны-агрессора перешли на оскорбления и откровенное хамство.

Пропагандистское агентство РИА-Крым в начале июля сообщило, что оккупанты усилили противоракетную, противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки Вооруженных сил Украины.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Крым СНБО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО Война в Украине Радио НВ Крымский мост Алексей Данилов Война России против Украины

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