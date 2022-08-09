Алексей Мельник

Алексей Мельник

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова

Что нужно знать об ударе по Новофедоровке

9 августа, 17:30
Эксклюзив НВ

Это те важные моменты, которые могут рассматриваться как тактического уровня военная акция, которая может иметь стратегический эффект на ход войны

Почну трохи здалека. Мене особисто надзвичайно дивують і тривожать повідомлення, особливо, якщо вони дублюються якимись українськими дописувачами чи спікерами. Повідомлення про те, що, начебто, після проведення референдумів на контрольованих зараз Росією територіях будуть обмеження стосовно завдавання ударів по військових об'єктах російських збройних сил, оскільки з цього моменту, начебто, Росія може розглядати ці території як свої. Для мене оця логіка незрозуміла.

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У контексті цього Крим не визнається у світі жодною цивілізованою країною, як російська територія, окрім тих країн, які можна порахувати на пальцях однієї руки. Тому я не бачу жодних політичних перешкод для того, щоб Україна мала повне право атакувати російські військові цілі на території Кримського півострова. Це — як політичний аспект, про який говорили в контексті можливих ризиків і провокації Росії до більш радикальних актів стосовно України.

Друге — це суто у воєнному плані. Я думаю, це надзвичайно символічний крок. Очевидно, що рішення про це ухвалювалося не лише військовим, а й військово-політичним керівництвом України. І тому, на мій погляд, цей удар по військових цілях у Новофедорівці в Криму очевидно можна ставити в один рівень з потопленням крейсера Москва. Це оті важливі моменти війни, які можуть розглядатися як тактичного рівня військова акція, що може мати стратегічний ефект на перебіг війни.

Це надзвичайно символічний крок

Щодо технічного боку справи — чим поцілили. Почекав би офіційних повідомлень. Не виключаю, що це може бути як українського виробництва зброя, так і зброя, яку нам уже поставили західні партнери. Комунікація в цей час повинна бути адаптована до умов війни. Можна робити заяви про те, що західні партнери будуть утримуватися від постачання Україні зброї з дальністю, що здатна вражати цілі на території Росії. А при цьому цю зброю постачати і продовжувати говорити, що це «не наша зброя». Це цілком прийнятна риторика. Не має нічого спільного із обмеженнями стосовно свободи слова чи непрозорості у зовнішній політиці.

Цілком можливо, що цілями у Новофедорівці могли бути не лише склади з боєприпасами чи стоянки авіаційної техніки, але також засоби радіолокаційного контролю. Тому що такі операції зазвичай проводяться у комплексі, оскільки це — класика авіаційних операцій, що, насамперед, потрібно подавити ворожу ППО як засіб виявлення і враження повітряних цілей. Тому цілком допускаю, що це був комплекс по їхніх системах ППО. Не думаю, що в Криму почнеться паніка. Але думаю, що більш активно там задаватимуться абсолютно логічні питання, які вже доволі часто звучать навіть на абсолютно прокремлівських патріотичних їхніх майданчиках чи там цитуються якісь бесіди, чи обмін думками на вулиці. Наскільки Крим є захищеним, наскільки можна довіряти окупаційній владі, їхнім заявам стосовно того, що Крим — під надійним захистом. Очевидно, що це будуть сумніви у можливостях ЗС РФ. І логічно очікувати на те, що можливо будуть певні корективи внесені в інтенсивність туристичного потоку, який і без того впав. Ну, і можливо ми побачимо (це буде не негайний ефект) певний відтік з території Криму нещодавніх «понаєхавших».

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Теги:   Крым ПВО Война в Украине Ракетный удар Новофедоровка

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