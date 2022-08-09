В небе виден огромный гриб: появились первые видео очевидцев после серии взрывов в Крыму

9 августа, 16:58
Причины взрывов пока не известны (Фото:Скриншот видео RoksolanaKrim)

Причины взрывов пока не известны (Фото:Скриншот видео RoksolanaKrim)

В соцсетях появились первые видео очевидцев из временно оккупированного РФ Крыма, где в поселке Новофедоровка Сакского района во вторник, 9 августа, прогремело сразу несколько взрывов.

На них видны огромный гриб из клубов густого черного дыма, поднимающегося в небо с места происшествия на сотни метров.

https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1556988771823935488
https://twitter.com/mediazzzona/status/1556993030044979200
https://twitter.com/666_mancer/status/1556989582469734402
https://twitter.com/DudkevicSergij/status/1556992821755842560
https://twitter.com/cryogenicbreez/status/1556987972825792512

Информации о возможных погибших или пострадавших пока не поступало, однако, как сообщают местные жители, на место происшествия из Евпатории выехало большое количество машин скорой помощи.

Видео дня

Причины взрывов на данное время не известны.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Аэродром Взрыв Война России против Украины

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