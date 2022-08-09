В небе виден огромный гриб: появились первые видео очевидцев после серии взрывов в Крыму 9 августа, 16:58 Причины взрывов пока не известны (Фото:Скриншот видео RoksolanaKrim)

В соцсетях появились первые видео очевидцев из временно оккупированного РФ Крыма, где в поселке Новофедоровка Сакского района во вторник, 9 августа, прогремело сразу несколько взрывов.

На них видны огромный гриб из клубов густого черного дыма, поднимающегося в небо с места происшествия на сотни метров.

Информации о возможных погибших или пострадавших пока не поступало, однако, как сообщают местные жители, на место происшествия из Евпатории выехало большое количество машин скорой помощи.



Видео дня

Причины взрывов на данное время не известны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.