РФ не обвиняет Украину в ударах по Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО — ISW 10 августа, 06:19 Взрыв на аэродроме Саки (Фото:REUTERS/Stringer)

Россия не обвиняет Украину в ударах по аэродрому Саки в Новофедоровке в Крыму, потому что это подтвердило бы неэффективность российских систем ПВО. Так вышло с потоплением российского крейсера Москва.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

«Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар», — говорится в сообщении.

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Аналитики отмечают, что Украина могла модифицировать свои ракеты Нептун для использования в наземных целях (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но сейчас нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов.

В так называемом минздраве оккупированного Крыма заявили, что количество пострадавших «в результате происшествия» в Новофедоровке увеличилось до девяти.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правила пожарной безопасности и запрет курения в неустановленных местах.

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