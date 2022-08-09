Война должна закончиться освобождением Крыма — Зеленский 9 августа, 23:34 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 9 августа, заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

Глава государства подчеркнул, что Крым — украинский, и Украина от него никогда не откажется.



«Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест в Европе. Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безысходность и войну», — сказал он.

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Зеленский отметил, что российские оккупанты, которые используют украинский Крым в качестве военной базы, угрожают безопасности Черноморского региона, всей Европы и глобальной стабильности.



«Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением. Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет. Но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма», — добавил президент.

Он напомнил, что в августе состоится второй саммит Крымской платформы — «ключевой дипломатической площадки для работы по освобождению Крыма». Также Зеленский сказал, что Украина уделяет внимание борьбе за права коренных народов — крымских татар, караимов и крымчаков — и борется за возвращение их дома.

По его словам, сейчас Украина готовит новые решения для защиты и помощи в реализации прав коренных народов и разрабатывает программы экономического восстановления Крыма после его деоккупации.

Во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов — по данным СМИ, в районе военного аэродрома Саки у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, девять — пострадали.



В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.



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