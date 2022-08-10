Крым. США заявили о поддержке усилий Киева защищать свой суверенитет 10 августа, 01:33 Взрывы на аэродроме Саки (Фото:REUTERS/Stringer)

США поддерживают усилия Киева по защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



«Мы поддерживаем усилия Украины, как вы знаете, защитить свой суверенитет и территориальную целостность», — сказала пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о том, считают ли США Крым законной мишенью для Украины с оружием, предоставленным США.

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Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов.

В так называемом минздраве оккупированного Крыма заявили, что количество пострадавших «в результате происшествия» в Новофедоровке увеличилось до девяти.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о «правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах».

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