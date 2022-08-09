«Горящие туры в Крым». Реакция украинцев на взрывы во временно оккупированном Крыму вблизи военного аэродрома
«Мне нравится, как оно горит» (Фото:Дима Коваленко/Facebook)
Во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов у военного аэродрома в Новофедоровке. Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, успевают делать об этом мемы, а НВ собрал последние посты.
Видео с места событий опубликовали на YouTube-канале.
Журналист и медиаэксперт Юрий Луканов объясняет, почему сегодняшние события на самом деле «психологически переломный момент».
Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский уже предлагает новую марку.
Журналист Михаил Ткач пошутил, что это «горящие туры в Крым».
Основатель сообщества InformNapalm Роман Бурко рассказал, что ВСУ поразили достаточно «жирную цель» и объяснил почему.
Общественный активист Сергей Стерненко поделился прекрасным видео с места событий.
В телеграмм-канале Николаевской ОГА появилась шутка о том, что россиянам пора запретить курить на военных объектах.
Журналистка Наталья Бушковская назвала это «сюрпризом».
Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко спросил, уже ли это «начало битвы за Крым?»
Предприниматель и волонтер Владислав Грезев поздравляет подписчиков с началом деоккупации Крыма.
Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков приплюсовал эти события к тем явлениям, на которые можно смотреть вечно.
Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина процитировал несколько измененную песню украинской группы Бумбокс о Крыме.
Блогерша Мелания Подоляк спрашивает, как там водичка в море.
Политолог Денис Рыбачок комментирует просто «упс». Все-таки хороший пляжный сезон в Крыму начинается.
Журналистка Яна Полянская процитировала классика из мема о поджигателе.
Блогер Игорь Лаченков уже начал смеяться над тем, как российские пропагандисты объясняют события в Крыму.
Соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов выразил свои предположения о том, как бы в РФ объяснили удар по Москве.
Об этом уже есть и мем.
Представили в Сети и реакцию местной «ваты».
Вы тоже начали вспоминать, где ваш купальник ?
И прекрасное.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что военная техника в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одна из целей Украины, которую нужно поражать с помощью американских РСЗО.
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Напомним, что НВ следит за всеми событиями онлайн.
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