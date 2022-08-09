«Горящие туры в Крым». Реакция украинцев на взрывы во временно оккупированном Крыму вблизи военного аэродрома 9 августа, 17:52 «Мне нравится, как оно горит» (Фото:Дима Коваленко/Facebook)

Во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов у военного аэродрома в Новофедоровке. Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, успевают делать об этом мемы, а НВ собрал последние посты.

Видео с места событий опубликовали на YouTube-канале.

Журналист и медиаэксперт Юрий Луканов объясняет, почему сегодняшние события на самом деле «психологически переломный момент».

Видео дня

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский уже предлагает новую марку.

Журналист Михаил Ткач пошутил, что это «горящие туры в Крым».

Основатель сообщества InformNapalm Роман Бурко рассказал, что ВСУ поразили достаточно «жирную цель» и объяснил почему.

Общественный активист Сергей Стерненко поделился прекрасным видео с места событий.

В телеграмм-канале Николаевской ОГА появилась шутка о том, что россиянам пора запретить курить на военных объектах.

Фото: Telegram

Журналистка Наталья Бушковская назвала это «сюрпризом».

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко спросил, уже ли это «начало битвы за Крым?»

Предприниматель и волонтер Владислав Грезев поздравляет подписчиков с началом деоккупации Крыма.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков приплюсовал эти события к тем явлениям, на которые можно смотреть вечно.

Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина процитировал несколько измененную песню украинской группы Бумбокс о Крыме.

Блогерша Мелания Подоляк спрашивает, как там водичка в море.

Политолог Денис Рыбачок комментирует просто «упс». Все-таки хороший пляжный сезон в Крыму начинается.

Журналистка Яна Полянская процитировала классика из мема о поджигателе.

Блогер Игорь Лаченков уже начал смеяться над тем, как российские пропагандисты объясняют события в Крыму.

Соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов выразил свои предположения о том, как бы в РФ объяснили удар по Москве.

Об этом уже есть и мем.

Представили в Сети и реакцию местной «ваты».

Вы тоже начали вспоминать, где ваш купальник ?

И прекрасное.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что военная техника в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одна из целей Украины, которую нужно поражать с помощью американских РСЗО.

Госпожа посол США в Киеве Бриджит Бринк заявляла, что украинская сторона сама будет решать, для стрельбы на какое расстояние использовать американские РСЗО HIMARS.



13 июля в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты «напряжены» из-за оружия, получаемого Украиной от западных партнеров, а потому усилили оборону Крымского моста.



Напомним, что НВ следит за всеми событиями онлайн.



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