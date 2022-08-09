«Горящие туры в Крым». Реакция украинцев на взрывы во временно оккупированном Крыму вблизи военного аэродрома

9 августа, 17:52
«Мне нравится, как оно горит» (Фото:Дима Коваленко/Facebook)

«Мне нравится, как оно горит» (Фото:Дима Коваленко/Facebook)

Во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов у военного аэродрома в Новофедоровке. Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, успевают делать об этом мемы, а НВ собрал последние посты.

Видео с места событий опубликовали на YouTube-канале.

https://www.youtube.com/watch?v=QnSDy7XcX9w

Журналист и медиаэксперт Юрий Луканов объясняет, почему сегодняшние события на самом деле «психологически переломный момент».

Видео дня
https://www.facebook.com/799194303/posts/pfbid0YxHnDcQteKecsMjzmGzVCwoAzs5Wiiwi6Fym8ad94EhMQuiLQ3GfA5EnGVgtBRRHl/?d=n

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский уже предлагает новую марку.

https://www.facebook.com/561163006/posts/pfbid07W6ar9fFsVbBCaawgJEiZYKnB2caeJFhYLMjzxSf5EQtQWMDNEqKMVtsREsgn1oRl/?d=n

Журналист Михаил Ткач пошутил, что это «горящие туры в Крым».

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid02vEoMyM37W4qxkpUJh2zWtsTpUvTdRLecHRFJfkTazwX7198nVMZbx5tTbiBHJkfdl

Основатель сообщества InformNapalm Роман Бурко рассказал, что ВСУ поразили достаточно «жирную цель» и объяснил почему.

https://www.facebook.com/burkonews/posts/pfbid0Voh2AkViQqJuM6i7oRjjoXXgNdkR8qD44V9xAeKpVi5WEUcDZYYFng9YaNVeNQVbl

Общественный активист Сергей Стерненко поделился прекрасным видео с места событий.

https://twitter.com/sternenko/status/1556999369676787713

В телеграмм-канале Николаевской ОГА появилась шутка о том, что россиянам пора запретить курить на военных объектах.

Telegram
Фото: Telegram

Журналистка Наталья Бушковская назвала это «сюрпризом».

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid02BSZeCufcbHhzbkCX3QxUkJw8AL6M5ZDMrUm7Qrk5MoKp1poA8Nc6Mh9XY58R3JLml

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко спросил, уже ли это «начало битвы за Крым?»

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0QKftspM6qVqWkZfNgvACXC7hz4h9BtCBoCGG4XSNPMSJGT4cYMZAJCD3PzwSXrbJl

Предприниматель и волонтер Владислав Грезев поздравляет подписчиков с началом деоккупации Крыма.

https://www.facebook.com/vladyslav.greziev/posts/pfbid031qUu3ss5YgH3mUEgZfMkXgCYGC98JoseETrZ1edjWxdD8pxP8hnArex3s9vsqhAXl

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков приплюсовал эти события к тем явлениям, на которые можно смотреть вечно.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1556997056086085633

Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина процитировал несколько измененную песню украинской группы Бумбокс о Крыме.

https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1557000022503428099

Блогерша Мелания Подоляк спрашивает, как там водичка в море.

https://twitter.com/MelaniePodolyak/status/1556990448283320320

Политолог Денис Рыбачок комментирует просто «упс». Все-таки хороший пляжный сезон в Крыму начинается.

https://www.facebook.com/100003902940023/posts/pfbid02B2yUxNHPuNBAMYxFoUXZ4WKfyrVbT4LiuuKc7se5VjAUcEJEGyKcUQMJyGZHLbSwl/?d=n

Журналистка Яна Полянская процитировала классика из мема о поджигателе.

https://www.facebook.com/100000014642717/posts/pfbid02N9yBoKkLrKS7uWStBSgA8tU8eUsWcmzBuCLmute8gx4VtP6sVMoFJy4LG78b2ypWl/?d=n

Блогер Игорь Лаченков уже начал смеяться над тем, как российские пропагандисты объясняют события в Крыму.

https://twitter.com/igorlachenkov/status/1556999069817618432

Соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов выразил свои предположения о том, как бы в РФ объяснили удар по Москве.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid0GzWtBbXNreiA5bi2yMrJysevsoeMz1gMUx9VkVSzhkjiCPvnGTBv12Xk1aM8rB2El

Об этом уже есть и мем.

Представили в Сети и реакцию местной «ваты».

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid02KQJahngjjoJ2p4mp68jDj2Qq8LTg9XVojaMR6UsCEjScYvFgxGJEh6mEAzPfNyTAl

Вы тоже начали вспоминать, где ваш купальник ?

https://www.facebook.com/100049424780703/posts/pfbid02BEmYs29xKvq4cSZH5ixYZsQ7YnJE6tTaGCk5aq4niHXVmLgB1DbkUNztKZV3bsLTl/?d=n

И прекрасное.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid02mWwQpb73J75yyn7BnJ1t6zXxiaSmsDGKGxsKLbJxDbyzUqaRBgXpVLe8tyBb3DAxl

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что военная техника в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одна из целей Украины, которую нужно поражать с помощью американских РСЗО.

Госпожа посол США в Киеве Бриджит Бринк заявляла, что украинская сторона сама будет решать, для стрельбы на какое расстояние использовать американские РСЗО HIMARS.

13 июля в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты «напряжены» из-за оружия, получаемого Украиной от западных партнеров, а потому усилили оборону Крымского моста.

Напомним, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Реакция соцсетей Российско-украинская война Взрыв

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