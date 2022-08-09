Мнение оккупанта. Кремлевский ставленник в Крыму заявил, что говорить о пострадавших при взрывах в Новофедоровке «пока рано»

9 августа, 17:42
В оккупированном Крыму прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Stringer)

В оккупированном Крыму прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Stringer)

Кремлевский ставленник в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что говорить о пострадавших при взрывах в Новофедоровке якобы «пока рано».

Об этом сообщает ВВС.

По его словам, «приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне».

«МЧС следит за возгораниями», — сказал он.

Аксенов утверждает, что за медицинской помощью из местных жителей якобы «пока никто не обращался».

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Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов возле военного аэродрома.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что военная техника в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одни из целей Украины, которые нужно поражать с помощью американских РСЗО.

https://www.youtube.com/watch?v=_HLTnOVwpz0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Война России против Украины Новофедоровка

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