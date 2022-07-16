Украина может использовать HIMARS или M270 для ударов по целям в Крыму — ГУР 16 июля, 20:15 Стрельба из HIMARS в Польше (Фото:U.S. Army photo by Markus Rauchenberger)

Военная техника в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одни из целей Украины, которые нужно поражать с помощью американских РСЗО. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.



Он рассказал, что сегодня Крымский полуостров стал «хабом» для перемещения техники и вооружения из РФ на юг Украины.

«Поэтому прежде всего — скопление военной техники, боеприпасов и других материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск», — сказал Скибицкий.

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По его словам, сейчас Россия активно использует свой Черноморский флот для нанесения ракетных ударов по территории Украины. В частности, систему Калибр, фрегаты, новые ракетные корабли, подлодки, которые постоянно несут боевое дежурство, ждут команды, а затем выполняют пуски.

«Поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, объектов и вообще Украины», — подчеркнул Скибицкий, отвечая на вопрос, может ли Украина использовать системы HIMARS и MLRS M270 для ударов по территории Крыма.

13 июля в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты «напряжены» из-за оружия, которое получает Украина от западных партнеров, а потому усилили оборону Крымского моста.

В июне генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, с первых дней руководивший обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия.

Байден ранее заявлял, что США не будут посылать в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Посол США в Киеве Бриджит Бринк подчеркнула: украинская сторона сама будет решать, для стрельбы на какое расстояние использовать американские РСЗО HIMARS.



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