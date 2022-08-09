«Все только начинается». Подоляк прокомментировал взрывы на военном аэропорту РФ в оккупированном Крыму 9 августа, 19:20 Подоляк сообщил, что для глобальной безопасности необходима демилитаризация России (Фото:Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на взрывы на военном аэропорту в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

В Twitter он сообщил, что для глобальной безопасности необходима демилитаризация России.

«Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военная база для террористов. Все только начинается», — пишет он.

Видео дня

Инфографика: НВ

В поселке Новофедоровка в Сакском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы.

По версии Минобороны РФ, около 15:20 на территории аэродрома Саки на площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил, что в результате взрывов в Новофедоровке погиб человек. Также, по данным росСМИ, в результате взрывов пострадали шесть человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.