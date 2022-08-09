Минобороны Украины после взрывов в районе аэродрома в Крыму напомнило оккупантам о пожарной безопасности 9 августа, 19:01 Дым в районе аэродрома Саки в оккупированном Крыму, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В Министерстве обороны Украины прокомментировали взрывы в районе военного аэродрома Саки возле Новофедоровки в оккупированном Крыму.

В сообщении в Facebook во вторник, 9 августа, ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о «правилах пожарной безопасности и запрете курения в неположенных местах».

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Инфографика: НВ

«Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты „случайно“ найдут какие-то характерные „шеврон“, „визитку“ или даже „ДНК“. При случае обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиенична», — добавили в Минобороны.

Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов — по данным СМИ, около военного аэродрома у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, шесть — пострадали.

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