Кремлевский ставленник в Крыму Аксенов заявил, что в Новофедоровке погиб один человек 9 августа, 18:39 Взрыв на авиабазе в Крыму, 9 августа (Фото:REUTERS/Stringer)

Кремлевский ставленник в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва на авиабазе в Новофедоровке погиб один человек.

В своем Telegram-канале он написал, что на данный момент ситуация находится якобы под контролем.

О пострадавших Аксенов не сообщил, однако ранее так называемое «министерство здравоохранения» заявило о том, что пострадали минимум пять человек.

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«Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра», — заявил Аксенов.

Ранее он заявлял, что говорить о пострадавших «еще рано». Тогда он тоже утверждал, что ситуация «под контролем».

Во вторник, 9 августа в оккупированном Крыму в Новофедоровке прогремели несколько взрывов. Последствия взрыва видны на пляже Евпатории. По данным пророссийских СМИ, на место выехало большое количество скорых. Telegram-каналы опубликовали видео мощных взрывов в районе аэродрома.

Оккупанты заявили, что на аэродроме Саки приблизительно в 15:20 взорвалось «несколько авиационных боеприпасов» на площадке хранения. Также страна-агрессор утверждает, что на военный аэродром не было «никакого огневого воздействия».

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