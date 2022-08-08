«Как недееспособную, так и новую». Россияне стянули технику к оккупированному Джанкою — представительство президента в Крыму

8 августа, 19:58
По данным местных жителей, оккупанты регулярно перекрывают транспортные узлы в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным местных жителей, оккупанты регулярно перекрывают транспортные узлы в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Крыму вблизи Джанкоя фиксируют скопление российской техники. Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Крыму.

«Вблизи оккупированного Джанкоя, в селе Ближнегородское, заметно скопление российской военной техники», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Отмечается, что там присутствует как недееспособная после боев техника, так и новая, которая приехала с территории РФ.

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В разных частях полуострова, особенно в оккупированных Ялте и Севастополе, фиксируют активность российской авиации, которая осуществляет ракетные обстрелы украинских городов. В представительстве подчеркнули, что активность российских самолетов также связана с усиленной охраной Крымского моста.

По данным местных жителей, оккупанты регулярно перекрывают транспортные узлы, в частности, незаконно построенный Крымский мост и трассу Таврида.

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15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Российская агрессия Джанкой Российская техника

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