Много авиации. Схемы опубликовали спутниковые снимки военного аэродрома Саки в Крыму перед взрывами

9 августа, 18:28
Авиатехника на военном полигоне возле Новофедоровки утром 9 августа 2022 года (Фото:Схеми via Telegram)

Авиатехника на военном полигоне возле Новофедоровки утром 9 августа 2022 года (Фото:Схеми via Telegram)

Программа расследований Схемы опубликовала спутниковые снимки аэродрома возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму по состоянию на утро вторника, 9 августа.

В своем Telegram-канале Схемы напомнили, что аэродром Саки — один из ключевых для российской авиации на оккупированном полуострове. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Страна-агрессор использует аэродром для бомбардировки и авиаударов по украинским городам.

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На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных примерно за четыре часа до серии взрывов в районе Новофедоровки, видно большое количество российской военной авиации и склады.

Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов — по данным СМИ, около военного аэродрома у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек.

https://www.youtube.com/embed/zM59xHfbzJ0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Саки Аэродром Авиабаза Оккупация Крыма Схемы Война России против Украины Новофедоровка

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