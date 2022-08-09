Возле аэродрома в оккупированном Крыму прозвучало не менее 12 взрывов — очевидцы 9 августа, 17:16 Взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке, Крым, 9 августа 2022 года (Фото:image obtained by Reuters)

В районе российской авиабазы в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму во вторник, 9 августа, прозвучало не менее 12 взрывов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По словам двух свидетелей, в течение минуты около 15:30 раздалось не менее 12 взрывов разной силы, три из которых были особенно громкими, поднялся черный дым. Примерно через полчаса раздался еще один взрыв, который свидетели назвали самым громким, вызвавший еще два столба дыма. В соседнем городе Саки завыли сирены.

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Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов — по данным СМИ, около военного аэродрома у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

Ранее программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки сообщала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

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