Чем ударили по военной части в Крыму? Две основные версии того, что и как частично уничтожило авиабазу РФ в Новофедоровке 10 августа, 00:04 Официально у ВСУ нет высокоточных ракет для поражения отдаленных военных целей (Фото:Фото: REUTERS/Stringer)

Ракеты украинского или американского производства впервые ударили по военному объекту в оккупированном Крыму, став пощечиной российским ПВО и ударом по самолюбию Путина.

Днем 9 августа в СМИ появилась новость, которую многие украинцы сознательно или подсознательно ждали все пять с небольшим месяцев полномасштабной войны, а возможно даже и с 2014 года: на военной авиабазе РФ Саки, возле поселка Новофедоровка, прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.



Видео дня

Позднее так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов подтвердил информацию о том, что взрывы случились именно на военном объекте Саки. Конкретной информации о том, что послужило причиной случившегося, он не назвал.

Минобороны РФ, естественно, заявило, что «все идет по плану»: мол, случилась «детонация нескольких авиационных боеприпасов», произошедшая в 15:20 на аэродроме Саки. Никто, якобы, не пострадал, как не пострадала и авиатехника.

При этом крымские «власти» тут же рассказали о пяти пострадавших, а позже СМИ страны-агрессора заявили, что один человек погиб, а еще девятеро получили ранения. Готовя почву для будущих обвинений в адрес Украины, в РФ стали рассказывать, что все пострадавшие были исключительно гражданскими.

В своем Telegram-канале украинская программа расследований Схемы напомнила, что аэродром Саки — один из ключевых для российской авиации на оккупированном полуострове. Там базировался 43-й истребительный авиаполк ВКС России, в состав которого входят преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Страна-агрессор использует аэродром для бомбардировки и авиаударов по украинским городам.

На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных примерно за четыре часа до серии взрывов в Новофедоровке, видно большое количество российской военной авиации и склады.

После серии взрывов россияне объявили эвакуацию из домов, расположенных рядом с военной базой. А Аксенов объявил «желтый уровень террористической опасности» до 24 августа.

Эксперты же заговорили о том, что взрывы на военном объекте, расположенном более чем в 200 км от ближайших позиций ВСУ, стали следствием ракетной атаки.

До этого украинские силы никогда не наносили ударов по оккупированному полуострову. И если туда действительно долетели ракеты ВСУ, этот случай станет первым примером атаки на объекты врага в Крыму, который в Москве считают не какими-то «республиками», а «своими», российскими землями.

Минобороны Украины иронично прокомментировало взрывы на объекте возле Новофедоровки. Там отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили о «правилах пожарной безопасности и запрете курения в неположенных местах».

Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ, не ответил на вопрос НВ о том, атаковали ли украинские силы крымскую авиабазу врага. Позднее Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента в эфире телеканала Дождь сказал, что ВСУ не имеет отношения ко взрывам на аэродроме.

Как это было

Американская The New York Times со ссылкой на неназванного «высокопоставленного украинского военного чиновника со знанием ситуации» сообщила, что удар по сакской авиабазе нанесли украинские силы. «Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном фронте», — сказал источник NYT.

Военный чиновник не стал раскрывать тип оружия, но уточнил, что оно украинского производства.

Военный эксперт Виктор Кевлюк допускает, что удары могли быть нанесены украинскими противокорабельными ракетами Нептун, используя GPS-модули для наведения на сухопутные цели.







«Теоретически это возможно», — считает аналитик, уточняя, что дальность стрельбы Нептунов достигает 280 км.

Вероятно, именно Нептун ранее уничтожил крейсер Москва, флагмана российского черноморского флота.

Николай Белесков, главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Нацинститута стратегических исследований, предполагает, что ВСУ могли использовать американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, запустив их с истребителей МИГ-29 или Су-27. Самолеты, правда, должны были быть модифицированными для использование подобного оружия.

Вышли, над Чёрным морем отстрелялись и пошли назад, — допускает Белесков.

Впрочем, непосредственно по базе ВСУ ударили не AGM-88 HARM, поясняет Кевлюк: ими украинские силы лишь «пробили дыру» в противовоздушной обороне объекта. «И в это окно щелкнули двумя дальнобойным американскими ракетами АТАСМS», — рассказывает эксперт.

Основной установкой для запуска АТАСМS, дальность полета которых составляет до 300 км, являются уже хорошо известные системы залпового огня HIMARS. Правда, официально американцы заявляли, что поставляют Украине для этих установок ракеты куда меньшего радиуса действия. Тем не менее, экс-советник главы МВД Виктор Андрусив написал, что боеприпасы с дальностью 200−300 км на вооружении ВСУ уже есть.

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, также склоняется к версии, что по аэродрому Саки отработали АТАСМS. И хотя на видеокадрах моментов взрывов пролетов самих ракет нет, но пока это «лишь версия». ATACMS — это баллистическая ракета, которая влетает в объект практически вертикально и развивает большую скорость. По этой причине ее трудно заметить при обычной скорости воспроизведения видео. «Когда россияне своей баллистической ракетой Кинжал ударили по киевскому ТРЦ Ретровиль, съемка также не запечатлела самих ракет», — напоминает Згурец.

А вот вариант, что взрывы в Новофедоровке могли быть следствием атаки дронов либо действий диверсионной группы эксперты отрицают.

Дыра в небе

Британский эксперт Тимоти Эш написал в рассылке для Bloomberg по поводу атаки на Новофедоровку: «Примечательно, что российская ПВО снова потерпела неудачу». Авиабаза в Саках, по его мнению, такая же «высококлассная» цель, как и потопленный ВСУ ранее крейсер Москва. Потому факт, что несколько украинских ракет попали в цель, свидетельствует о полном провале системы противовоздушной обороны РФ.

Ранее военный журналист Юрий Бутусов написал, что всего лишь за 5−7 августа, по данным Генштаба ВСУ, украинские силы уничтожили сразу 14 единиц зенитно-ракетных комплексов и РЛС россиян. По его мнению, этот внезапный «мор» мог быть следствием мощного удара, нанесенного, вероятно, уже упомянутыми противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

Причем, их поставки изначально не афишировались.

Но как раз перед ударом по Новофедоровке в Пентагоне подтвердили, что передали Украине противорадиолокационные ракеты.

Русским пора бежать

Тем временем Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа и депутат ВР, обратился на русском языке к находящимся в Крыму россиянам. «Только что вы получили первый „звонок“, указывающий вам незамедлительно покинуть территорию оккупированного рф Крыма. Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте время, выезжайте из оккупированного рф Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!», — написал он в ФБ.

Судя по обнародованным российскими телеграм-каналами видео, многие россияне услышали Чубарова, и на дорогах в направлении Керчи и моста к вечеру 9 августа образовалась автомобильная пробка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.